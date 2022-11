Projekte

Wenig später – mittlerweile vor sechs Jahren – gründete er Club of Roma, seither sind etliche Projekte gestartet. So wurden etwa Hunderte Hausgärten in Ungarn gepflanzt, damit die Menschen dort mehr Lebensmittel haben.

Zur Weihnachtsaktion: Interessierte Unterstützer bekommen zuerst ein zu beschenkendes Kind zugeteilt. Danach erstellt man das Geschenkpaket im Wert von circa 25 Euro mit Neuwaren genau für dieses Kind. Abgabe ist bis zum 26. November bei einer der Abgabestellen in Langenlois möglich.

Wer den Verein finanziell unterstützen möchte: Club of Roma; AT59 2023 0000 0050 8630. Infos: clubofroma.wordpress.com

