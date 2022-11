Kremser Handballer souverän im Europacup

Die Kremser Handballer konnten mit vielen jungen Kräften sowohl das Hinspiel als auch das Rückspiel gegen die Griechen A.E.S.H. Pylea aus Thessaloniki für sich entscheiden. Der 34:30-Sieg vor heimischem Publikum brachte den Gesamtscore auf 68:55. Damit steht man souverän in der dritten Runde des EHF European Cups.

Nach dem im ersten Spiel viele junge Talente gestartet hatten, startete in der zweiten Partie die Stammformation von Trainer Ibish Thaqi. Verzichten musste er nur auf Kapitän Marko Simek und Abwehrchef Gabor Hajdu, die verletzt ausfielen. Dementsprechend gut starteten die Kremser auch ins Match. Ein 7:3 Vorsprung nach acht Minuten zwang die Griechen schon zu einem ersten Time-out. Vor allem „Man of the Match“, Daniel Dicker, und Kenan Hasecic machten der gegnerischen Defensive in der Anfangsphase das Leben schwer.

Bis zur Pause schrumpfte der Vorsprung aber wieder auf 18:16. Zum einen schonten sich die Stammkräfte des UHK nach den anstrengenden letzten Tagen ein wenig, zum anderen zeigte aber auch die Truppe von Pylea, dass sie noch für den Aufstieg kämpften.