Gartenfest im Sozialzentrum Krems als Tradition

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Jeden Sommer organisieren die Verantwortlichen des SeneCura Sozialzentrum Krems eine Sommerparty. Auch in diesem Jahr waren die Bewohner mit Freude dabei.

Gegrilltes und Wein

Musiker Stefan Obermayer motivierte die Gäste zum Mitsingen und zum Tanzen. „Ich freue mich sehr, dass unser Sommerfest in diesem Jahr wieder stattfinden konnte. Dass unsere Angehörigen dieses Mal nicht dabei sein konnten, war zwar schade, aber wir hatten trotzdem Spaß“, sagte Bewohnerin Maria Zillner.

Zur Feier des Tages nutzte man das Wetter, um zu grillen, außerdem wurden Weine aus der Region serviert. Der Leiter des Zentrums, Claus Dobritzhofer, freute sich besonders, dass das Fest nach einem Jahr Pause endlich wieder stattfinden konnte.