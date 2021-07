"Faires Verfahren" nach Kampf gegen Bodenversiegelung in Krems

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Seit mittlerweile 14 Jahren setzt sich die "Interessensgemeinschaft der Bewohner Steindl/Langenloiserberg“ rund um ihre Vorsitzende Mathilde Prantz für einen Teilbebauungsplan und ein Mobilitätskonzept für ihre Wohngegend "Am Steindl" in Krems ein.

Entlang der kurvigen und engen Straße werden derzeit mehrere Wohnbauprojekte umgesetzt oder befinden sich noch in Planung. So soll der derzeit noch grüne Kraxenweg unter anderem einer Straße weichen. "Über 50 Prozent der Flächen von Am Steindl werden versiegelt. Aus Sorge um das Klima unserer Wohngegend und der Stadt, setzen wir uns dagegen ein", fasst Prantz ihre Beweggründe zusammen.

Kampf lohnte sich

Anfang des vergangenen Jahres machte sich die Hartnäckigkeit der Anwohner dann bezahlt, als sie im Rahmen eines Bürgerbeteiligungsprozesses mit der Stadt Krems in Dialog treten konnten.