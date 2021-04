Erste Smaragde im neuen DAC-System am Markt

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Ab 1. Mai sind die ersten Smaragde des Jahrgangs 2020 erhältlich. Damit befinden sich alle drei Reifeklassen – Steinfeder, Federspiel, Smaragd – des Jahrgangs 2020 am Markt. Erstmals werden die Weine der Wachau im neuen DAC-System präsentiert.

Wichtige Vinea Wachau Qualitätsstandards wurden in das neue Herkunftssystem integriert. Danach darf Wachauer Wein ausschließlich aus handgelesenen Trauben aus der Wachau produziert werden.