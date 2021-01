Einsatz beim Seekopf in Krems: Bergrettung Wachau rückte aus

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Auf dem 671 Meter hohen Seekopf in Rossatz-Arnsdorf (Bezirk Krems-Land) wurde die Bergrettung Wachau am 9. Jänner zu einem Einsatz gerufen. Wo seit wenigen Monaten ein neuer Aussichtsturm steht, sind viele Wanderinnen und Wanderer unterwegs.

"Dort stürzte am verschneiten Wanderweg direkt beim neu erbauten Seekopfturm ein 23-Jähriger aus dem Bezirk St. Margarethen und verletzte sich am Knie sodass ein selbständiger Abstieg nicht mehr möglich war", hieß es in einer Aussendung der Bergrettung Wachau.