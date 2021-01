Gartenhütte stand in Flammen: FF Langenlois rückte aus

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Für die Feuerwehren Langenlois, Gobelsburg-Zeiselberg und Zöbing klang das Wochenende mit einem Brandeinsatz in der Weinstadt aus. Gegen 17:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte per Sirene alarmiert, da in der Anton-Wöber-Straße ein Komposthaufen in Brand geraten war.

Atemschutz

Das Feuer hatte beim Eintreffen der Feuerwehr bereits vom Komposthaufen auf die nahegelegene Gartenhütte übergegriffen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung am Einsatzort, hatte sich auch ein Atemschutztrupp bei der Hinfahrt gerüstet.