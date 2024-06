Neue Maßnahmen sollen Besucher in Dürnstein besser verteilen

Um die Situation zu entschärfen wurde etwa die Willkommens-Situation verbessert. So hat man den größten Parkplatz so umgestaltet, dass er auch zum Verweilen einlädt.

Außerdem führt der Donauradweg neben der Altstadt-Route nun auch auf dem Treppelweg entlang der Donau. Außerdem kommen künftig weniger Gäste mit dem Schiff, sie werden nach Möglichkeit auf andere Orte wie Krems oder Melk umgelenkt. Elf Prozent weniger Kreuzfahrtschiffe legen außerdem in Dürnstein an.

Investition

In das Projekt "Besucherentzerrung Dürnstein" wurden insgesamt 1,7 Millionen Euro investiert, das Land Niederösterreich unterstützte die Umsetzung mit 900.000 Euro. Für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ist klar, dass Tourismus nur dann nachhaltig erfolgreich sein könne, wenn die lokale Bevölkerung diese Entwicklung mitträgt und dafür Verständnis habe. "Hier in Dürnstein – einem der bekannten Tourismusgemeinden Österreichs - haben wir daher in den letzten beiden Jahren einige Maßnahmen umgesetzt, um die Besucherströme zu entzerren und dabei auch die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner zu erhöhen", so die Landeshauptfrau.