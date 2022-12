Drei mutmaßliche Täter nach Attacke in Krems ausgeforscht

Von 29. auf 30. Oktober wurde ein 21-Jähriger um drei Uhr in der Früh beim Verlassen eines Lokals in Krems von drei vorerst unbekannten Tätern verfolgt. Anschließend traten sie auf das durch einen Sturz am Boden liegende Opfer mit den Füßen ein, wobei der junge Mann schwere Verletzungen erlitten hat.

Die Ermittlungen wurden vom Kriminaldienst der Polizeiinspektion Krems geführt.