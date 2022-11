Drei bisher Unbekannte attackierten 21-Jährigen in Krems

Zu einem brutalen Angriff ist es am vergangenen Wochenende in der Altstadt in Krems an der Donau gekommen. Ein 21-Jähriger dürfte laut Angaben der Polizei von drei bisher unbekannten Tätern in den frühen Morgenstunden des 29. Oktober verfolgt worden sein. Infolgedessen kam das Opfer zu Sturz, danach dürfte der 21-Jährige von den Tätern heftig geschlagen und getreten worden sein. Wäre nicht ein Zeuge dazugekommen, hätte der Angriff noch schlimmer ausgehen können.

Laut eines Berichts der NÖN sei der Tat ein Streit zwischen dem jungen Mann und den drei mutmaßlichen Tätern vor einem Lokal vorangegangen. Danach sei der 21-Jährige verfolgt worden, er schaffte es aber nur bis in die Margarethenstraße. Ein Freund des Opfers griff ein und verständigte die Polizei.