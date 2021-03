Den UHK Krems erwartet ein hitziges Halbfinalspiel

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Nach dem Sieg im Achtelfinale gegen die BT Füchse Auto Pichler, brachte die Auslosung zum ÖHB-Cup Viertelfinale einen Kracher für den UHK Krems. Am Samstag kommen die Fivers aus Wien nach Krems. Das Spiel wird im Livestream ab 18.45 Uhr übertragen. Die Begegnung ist von besonderer Brisanz, da nur der Sieger in das Halbfinale aufsteigt. Die Fivers werden mit breiter Brust nach Krems reisen.

Sie haben zuletzt Siege, auch auf europäischem Parkett, einfahren können und Schwaz Handball Tirol von der Tabellenspitze verdrängt. Aber auch der UHK feierte Erfolge. Im Jahr 2021 ist man noch ungeschlagen. Die letzte Niederlage wurde ihnen ausgerechnet von den Fivers zugefügt. „Wir freuen uns sehr, dass wir im Viertelfinale das Heimrecht gezogen haben. Gegen die Fivers ist es immer ein hitziges und spannendes Spiel“ so Spieler Kenan Hasecic.