Bilanz: Fahrgastzahlen bei Kremser Stadtbus steigen stetig

Und das sei laut dem Stadtchef in den vergangenen mehr als zwei Jahren auch gelungen, wie er am Freitag Bilanz zog: „Die Fahrgastzahlen sind sensationell in die Höhe gegangen.“ So nutzten im vergangenen Jahr 524.377 Menschen den Stadtbus – um 50 Prozent mehr als im immer noch coronageprägten Jahr 2021.

Zahlen entsprechen Erwartungen

„Damit liegen wir genau auf Kurs“, freut sich der Stadtchef in Bezug auf eine Hochrechnung der Baudirektion. „Wir sind nach drei Jahren Betriebszeit von über 542.000 Fahrgästen ausgegangen. Wir sind de facto also jetzt schon dort“, so Baudirektor Reinhard Weitzer.

Die Analyse zeige, dass vor allem die Linie 3, die den Stadtteil Lerchenfeld anbindet, mit insgesamt 155.533 Mitfahrenden am häufigsten genutzt wird. Auch die neuen drei Strecken in Richtung Gneixendorf, Am Steindl und in den Gewerbepark, waren mit 81.000 Fahrgästen sehr beliebt.