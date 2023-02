Neuer Gastro-Großmarkt entsteht in Kremser Gewerbegebiet

Auf 4.000 m2 Verkaufsfläche sollen künftig bis zu 18.000 Artikel angeboten werden. Versorgt werden sollen die rund 3.000 Gastronomie- und Tourismusbetriebe in den Bezirken Krems, St. Pölten, Melk, Scheibbs, Waidhofen an der Ybbs, Amstetten, Zwettl, Gmünd, Waidhofen an der Thaya und Horn.

Transgourmet verfügt derzeit hierzulande über zehn große Standorte mit Abholung und Zustellung sowie vier reine Abholgroßmärkte.

