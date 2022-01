Baum stürzte auf Wohnhaus in Langenlois

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Am Sonntagnachmittag wurden die Einsatzkräfte der Langenloiser Stadtfeuerwehr mittels stillem Alarm zu einer technischen Hilfeleistung im Stadtgebiet gerufen. gerufen. Eine Linde war durch den starken Sturm entwurzelt worden und auf ein Wohnhaus gestürzt, wodurch Einsturzgefahr des Gebäudes bestand. 16 Feuermitglieder entfernten die Baumkrone von Hausdach und sicherten die Schadstelle.

Auch bei der Zufahrt zum Kampbad und in der Zwettler Straße sorgten umgestürzte Bäume für Feuerwehreinsätze.

Hohe Windgeschwindigkeit

Am Sonntag musste in ganz Niederösterreich mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 100km/h gerechnet werden. In solchen fällen empfiehlt die Feuerwehr Waldgebiete und den Aufenthalt in der Nähe größerer Bäume zu vermeiden. Außerdem sollten Autofahrten wenn möglich vermieden werden. Autos sollten bei Sturmgefahr auch nicht unmittelbar bei einem Baum geparkt werden. Darüber hinaus wird empfohlen, mit herumfliegenden Gegenständen und herabfallenden Dachziegeln zu rechnen.