Feuerwehr Krems rettete Hasen aus zugefrorenem Wasserbecken

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Am vergangenen Sonntagmittag wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Krems zu Lebensrettern eines Hasen, der in Gneixendorf in ein zugefrorenes Wasserbecken gestürzt war und über die rutschigen Ränder des Beckens nicht mehr flüchten konnte.

Schwierige Bergung

Ausgerüstet mit Kescher und Watthose wurde ein Kamerad zu "Meister Lampe" mit einer Rettungsleine hinuntergelassen, wie die Feuerwehr berichtete.