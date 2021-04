Auf der Suche nach den Schmetterlingen

Brennnessel als Speise

Dass man Pflanzenfutter für die Raupen braucht, bestätigt auch Linhard. Es gäbe etwa 20 Schmetterlingsarten in Österreich, die als Raupen ausschließlich Brennnessel essen. Hier würde ein „wildes Eck“ in den Privatgärten schon helfen. Zusätzlich sinnvoll wäre es, Wiese an Straßenrändern oder an Böschungen wachsen zu lassen.

In diesem Bereich will man im Kremstal auch aufklären. „Bewusstseinsbildung ist ein großes Thema“, sagt Reithner. Auf öffentlichen Flächen will man die „Landschaft ein wenig verwildern“ lassen. Zusätzlich will man bei Kindern ansetzen und sie informieren.

Reithner selbst hat im Vorjahr 65 Falter-Arten in der Region gefunden – von rund 150 in Niederösterreich vorkommenden Tagfalterarten. Darunter waren auch stark gefährdete Arten, wie der Bräunliche Scheckenfalter (siehe Foto oben) oder der Violette Feuerfalter. „So was lebt bei uns. Das fasziniert mich“, sagt Reithner.