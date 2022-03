Abwechslungsreicher April im Kremser Kesselhaus-Kino

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Auch im April dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf ein buntes Programm im Kesselhaus-Kino freuen. Neben Filmen warten aber auch zwei Live-Konzerte, ein Kinderfigurentheater sowie einige Gesprächsrunden und Kooperationen. Außerdem wird es einen Oscar-Überraschungsfilm, sowie Spezialprogramme des Festivals „Imago Dei“ und dem Donaufestival geben.

Live-Konzerte

Bereits am kommenden Samstag, dem 2. April, findet das erste Live-Konzert statt. Dabei wird die Waldviertler Indie-Pop-Sängerin und Songwriterin Oska performen. Am 22. April wird dann das Wiener Artpop-Duo Dramas live auftreten.