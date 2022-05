60 Minuten gratis mit dem Leih-Fahrrad durch Krems

Der Vorschlag einer Gratisstunde aus der Kremser Klimakonferenz wird nun in Zusammenarbeit mit Radland NÖ und der Stadt Krems umgesetzt.

Die Idee geht auf die Initiative der Aktivistinnen und Klima-Aktivisten der „Fridays for Future Krems" zurück, welche den Vorschlag in der Klimakonferenz einbrachten. Die Forderung soll nicht nur als Beitrag zur Verbesserung des Klimas durch einen geringeren CO²-Ausstoß gesehen werden, sondern soll auch zu einer Verkehrsberuhigung in Krems beitragen, heißt es von der Organisation.