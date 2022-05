Vom Leerstand zum Wohlstand: Kremser Innenstadt lebt auf

Mit 700 Metern ist die Kremser Altstadt eine der längsten Fußgängerzonen Österreichs, historische Gassen machen sie auch zu einer der schönsten. Dennoch dünnten unter anderem Einkaufszentren am Stadtrand das Geschäftsleben in der Oberen und Unteren Landstraße aus. Knapp ein Fünftel der Flächen standen im Frühjahr 2021 leer, so eine Analyse der Beratungsgesellschaft „Standort + Markt“.

Während damals vor einer Abwärtsspirale gewarnt wurde, konnte die Stadt Krems das Blatt innerhalb eines Jahres wenden. Im Frühjahr 2022 lag die Leerstandsquote bei 7,9 Prozent: „Krems hat sich als Schlusslicht ins sehr gute Mittelfeld vorgeschoben“, freut sich Stadtmarketing-Geschäftsführer Horst Berger.