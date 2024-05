Eine neue Ära galt es im "Weißen Zoo“ und Kameltheater in Kernhof (Bezirk Lilienfeld) einzuläuten. Mit der sechsten Ausbaustufe des tierischen Ausflugsdorados bekommen nun auch Bären eine Heimat im Zoo, der besonders für weiße Tiger und das Kameltheater bekannt ist. Der 16 Monate alte Kragenbär Dimitri lebt nun in dem am Dienstag vom Wiener Society-Baulöwen Richard Lugner eröffneten Kragenbär-Gehege.