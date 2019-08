Der Herr der Weißen Tiger geht in Pension

Wie kommt man als Österreicher zur Kamelpolizei?

Indem man Bruno Kreisky einen Brief schreibt. Ja, ich bin 63 Jahre alt, schau aber aus wie 62. Ich habe ihm also geschrieben, dass ich zur Kamelpolizei will, kurz davor hat er die arabische Freundschaftsachse gegründet. Und ich habe dann eine Reisestory über Jordanien, die war übrigens im KURIER – Von der schwarzen Iris bis zur Kamelpolizei – gelesen. Dann haben die meinen Brief vermutlich an die jordanische Botschaft geschickt und so habe ich eine Einladung bekommen.

Wie alt waren Sie da?

19 und ich war ein halbes Jahr dort. Ich habe Beobachtungsdienst an der Grenze gehabt und habe meinem Kamel – ich habe es Fritz getauft – gelernt, dass es meine Wasserflasche trägt und mir die Stiefel bringt. Ich habe ihm immer etwas von meinem Fladenbrot gegeben, da waren wir gute Freunde. Und jeden Tag habe ich ihm eine Stunde Deutschunterricht gegeben (schmunzelt).

Und konnte er das dann Sprechen?

Natürlich nicht. Der hat auch nicht mit mir gesprochen, genauso wie meine jordanischen Kollegen. Aber was tust du sonst zwischen den Steinhaufen da draußen, wenn nix los ist. Und das habe ich dann im Zeltlager vorgeführt – und alle waren begeistert.

Jetzt ist der Weiße Zoo aber auch für seine weißen Tiger bekannt.

Das kam später. Ich war bei einer Show bei Siegfried und Roy. Und ich habe immer gesagt, dass Tiger nicht so gehalten werden sollen wie dort, nur für die Show und durch Fehlaufzucht. Und wenn wir eine Chance haben, so etwas hier zu machen, dann machen wir das.