Kostenlose Buchstart-Tasche für Neugeborene in NÖ

Die kostenlosen Buchstart-Taschen der Aktion „Buchstart NÖ“ sind in den rund 260 öffentlichen Bibliotheken erhältlich. Insgesamt gibt es 10.000 derartiger Taschen. Enthalten ist das eigens für diese Initiative geschriebene und publizierte Bilderbuch „Guten Morgen, schöner Tag“ von Elisabeth Steinkellner und Michael Roher, das Buchstart-Maskottchen „Mio Maus“ als Fingerpuppe, Taschentücher, sowie Informationen zu den Themen Lesen, Bibliotheken und Familienangeboten in Niederösterreich.

Gutscheinkarten für die Buchstarttaschen liegen in allen Landeskliniken, bei Hebammen- und Eltern-Kind-Zentren und Gynäkologen auf. Im Zuge von Eltern-Kind-Veranstaltungen in den öffentlichen Bibliotheken können sie dann abgeholt werden.

Für das Projekt wurden 90.000 Euro Budget veranschlagt, damit ist es für zwei Jahre finanziert.

Offizieller Startschuss

Am Donnerstag fand gemeinsam mit Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP), Katrin Feiner, Expertin für Kinderbücher beim Tyrolia Verlag und Ursula Liebmann, Geschäftsführerin von Treffpunkt Bibliotheken, der offizielle Startschuss für die Aktion Buchstart NÖ statt. „Wir wollen erreichen, dass jede Familie das erste Buch ihres Neugeboren kostenlos in einer unserer Bibliotheken selbst abholen kann“, so Schleritzko.

Mit der Aktion wolle man auf der einen Seite die Sprach- und Lesekompetenz fördern, auf der anderen Seite solle auch die Wahrnehmung der Bibliotheken wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden. Schleritzko hob einmal mehr die Bedeutung von Büchereien hervor: „Büchereien sind mehr als Buchaufbewahrungsorte und Verleihstationen. Sie sind Treffpunkt von Menschen aus verschiedenen Schichten, Generationen und Herkünften. Sie sind ein überdachter Dorfplatz und ein öffentliches Wohnzimmer“, so der Landesrat.