Acht Neujahrsbabys, Punktlandung um Mitternacht in Mödling

In der heutigen Silvesternacht hat es acht Neujahrsbabys in vier Bundesländern gegeben. Eine Punktlandung um 0:00 Uhr legte Ariz hin. Der Bub kam mithilfe der Saugglocke zur Welt, berichtet das Landesklinikum Mödling der APA. Er ist das erste Kind der 22-jährigen Mutter und wiegt 3.410 Gramm und ist 49 Zentimeter groß.

Die schnellste Spontangeburt meldete das Spital in Zell am See. Dort brachte eine 27-Jährige um 0:25 ihr erstes Kind zur Welt. Der Bub heißt Elias und ist 3.795 Gramm schwer und ganze 56 Zentimeter lang. Die Geburt habe vier Stunden gedauert, Mutter und Kind seien wohlauf, berichtete das Spital. In Schwarzach im Pongau wurde um 1:43 Uhr noch ein Salzburger geboren, weitere Details wollten die Eltern aber nicht verraten, teilte das Krankenhaus mit.

Wiener Neujahrsbaby um 0:50 Uhr

Im St. Josef Spital in Wien kam um 0:50 Uhr Viktoria (3.730 Gramm) per Kaiserschnitt zur Welt. Sie ist das erste Kind der 36-jährigen Mutter, beide sind wohlauf, berichtete Oberarzt Rudolf Bräuer der APA. Eine weitere Viktoria wurde in Hollabrunn per Spontangeburt um 2.23 Uhr geboren. Sie ist 3.650 Gramm schwer, 54 Zentimeter groß und das erste Kind der 26-jährigen Mutter.

Das dritte niederösterreichische Baby brachte eine 37-Jährige in St. Pölten um 1:45 Uhr per Spontangeburt zur Welt. Das Mädchen heißt Josephina, ist 3.385 Gramm schwer, 50 Zentimeter groß und das zweite Kind der Eltern.

In der Steiermark gab es zwei Neujahrsbabys: In Feldbach kam um 0:06 Uhr per Kaiserschnitt Andreas zur Welt. Für die 31-jährige Mutter war es das erste Kind. Das Baby ist 56 cm groß und 4.540 Gramm schwer. Im LKH Graz brachte eine 32-jährige Frau um 0:59 Uhr per Spontangeburt ihr drittes Kind zur Welt. Der Bub heißt Mehmet und ist 2.890 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß.