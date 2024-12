Neuer "Soo gut"-Markt in Korneuburg: Mit Mut gegen Armut

Es sind Geschichten wie diese, die Meikl und seine Mitarbeiterinnen in ihrem Tun bestärken. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, armutsgefährdeten Menschen zu helfen – seit Anfang Dezember auch in Korneuburg. Nachdem der Sozialgreißler in der Stockerauer Straße 11 im Frühjahr schließen musste, wandte sich die Stadtgemeinde an die Initiative Soo gut, die mehrere Märkte in Niederösterreich und dem Burgenland betreibt.