Burgenland: Kampf der Sozialmärkte um Lebensmittel für die Ärmsten

Jetzt fehlt nur noch Jennersdorf: Mit der Eröffnung des Sonnenmarkts in Eisenstadt vor zwei Wochen hat das Land in sechs der sieben Bezirke Sozialmärkte zur „Armutsbekämpfung“ etabliert. Eisenstadt, Neusiedl und Mattersburg werden von der soogut Sozialmarkt GmbH mit Sitz in Sankt Pölten geführt; Oberpullendorf, Oberwart und Güssing von der SPÖ-nahen Volkshilfe.

Für Sonnenmärkte gibt‘s vom Land einen Personalkostenschuss von maximal 50 Prozent abzüglich AMS-Förderungen und maximal 60 Prozent der Betriebskosten. Jahreslimit: 600.000 Euro.