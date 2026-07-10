Verkehr: Auf eine Übergangslösung folgt die nächste

Das Anrufsammeltaxi „Bezirk Korneuburg mobil“ hat in den vergangenen Tagen niemanden mehr aufgesammelt. Mit Ende Juni ist das Projekt – das ohnehin nur als Übergangslösung angedacht war – ausgelaufen. Die Gemeinde Korneuburg hat sich nun aber auf ein Nachfolgeprojekt geeinigt. Auf eine Übergangslösung nach Auslaufen der Übergangslösung sozusagen.

Transportgutscheine Der Gemeinderat hat beschlossen, die bisherigen Budgetmittel weiterzuverwenden, um mobilitätseingeschränkten Personen und Bürgerinnen und Bürger mit Pflegegeldbezug Transport-Gutscheine zur Verfügung zu stellen. Heißt also: Das Anrufsammeltaxi ist Geschichte.

Seit Juli erhalten Pflegebedürftige (ab Pflegestufe 2) und Personen mit Mobilitätseinschränkung dafür aber finanzielle Unterstützung bei Fahren mit regulären Taxis. „Die Stadtgemeinde übernimmt die Hälfte der anfallenden Fahrtkosten für maximal zweimal zwei Fahrten pro Person und Woche“, heißt es dazu in einer Aussendung der Stadtgemeinde Korneuburg. Gutscheine werden getestet Die Transportgutscheine werden derzeit getestet. Die Ergebnisse aus dieser Testphase würden in ein längerfristiges Fördermodell einfließen, das „die Zeit bis zur Realisierung des regionalen Mobilitätsgroßprojekts Weinviertel West überbrückt“, wird berichtet.