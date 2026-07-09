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Niederösterreich

In Klosterneuburg brannte ein Dachstuhl: 100 Helfer im Einsatz

Es entstand zwar ein enormer Sachschaden, Verletzte gibt es aber offenbar nicht.
09.07.2026, 16:57

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Dachstuhlbrand in der Kierlingerstraße in Klosterneuburg.

Ein Dachstuhlbrand in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) hat am Donnerstagnachmittag den Einsatz von mehr als 100 Feuerwehrleuten gefordert.

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Verletzte gab es nicht, ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude wurde verhindert, teilte Florian Öllerer vom Bezirkskommando Tulln auf Anfrage mit.

Enormer Sachschaden

Aufgeboten wurden zwei Hubrettungsgeräte sowie zur Kontrolle der Brandausbreitung auch Drohnen. Öllerer zufolge entstand „enormer Sachschaden“ am betroffenen Objekt.

Tulln
Agenturen, ub  | 

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