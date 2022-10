Kopfhörer raus, Augen auf: NÖ Bahnen für mehr Sicherheit am Bahnübergang

Deshalb berge gerade auch der tägliche Schulweg laut Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) große Risiken: „Uns ist es ein Anliegen, gerade bei den Jüngsten die Aufmerksamkeit zu erhöhen, das Bewusstsein für Gefahren zu schärfen und ihnen das notwendige Rüstzeug mitzugeben.“

Lernen im Führerstand

Die 4B-Klasse der Volksschule Hofstetten-Grünau (Bezirk St. Pölten-Land) bekam dieses Rüstzeug am Donnerstag vom KFV-Maskottchen „Helmi“ gemeinsam mit dem „Ötscherbär“ an der Mariazellerbahn vermittelt. Bei einem Workshop lernten die Kinder die Spielregeln an Bahnübergängen kennen und schlüpften auch in die Rolle des Lokführers.

Im Rahmen der Sicherheitskampagne der NÖ Bahnen wurde auch ein eigenes Buch, sowie ein Animationsvideo geschaffen, womit richtiges Verhalten am Bahnübergang vermittelt wird.

