Modernisierungsarbeiten auf der Mariazellerbahn im November

Auf der Mariazellerbahn zwischen St. Pölten und Mariazell finden von 2. bis 18. November Modernisierungsarbeiten statt. Dies soll die Sicherheit und den Komfort für die Fahrgäste erhöhen, hieß es am Sonntag in einer Aussendung. In dem Zeitraum wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Oberleitung bis Bahnkreuzung

"Durchgeführt werden unter anderem Arbeiten an der Oberleitung und eine Wartung beim Umformerwerk Klangen. Hinzu kommen Arbeiten an mehreren Eisenbahnkreuzungen sowie Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen", der Zeitplan sei straff, erklärte Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP).

Von 2. bis 11. November finden die Arbeiten zwischen Laubenbachmühle und Mariazell statt, zwischen dem 12. und 18. November auf der Gesamtstrecke zwischen St. Pölten und Mariazell.

Alle Nachrichten aus St. Pölten jeden Montag im Postfach mit dem KURIER St. Pölten-Newsletter: