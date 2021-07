Konflikt um Badeplätze als Vorbote für Wahlkampf

In der Hitze der Stadt und angesichts nahender Gemeinderatswahlen Anfang 2022 werden in Waidhofen/Ybbs auch politische Themen heißer gekocht. Passend zu den Temperaturen wird um öffentliche Badeplätze gestritten.

Ein von Bürgermeister Werner Krammer (WVP) in der vorwöchigen Gemeinderatssitzung überraschend eingebrachter und durchgesetzter öffentlicher Badeplatz am Ybbsufer brachte Stadtrat Martin Dowalil von der Liste FUFU in Rage. Aber nicht die Legitimierung der schon inoffiziell viel genutzten Badestelle bei der Weitmannbrücke am Stadtrand erregte den Unmut des Listenchefs. Dass das Thema weder in den Fachausschüssen noch bei den interfraktionellen Gesprächen angesprochen wurde, aber dann vom Stadtchef per Dringlichkeit und in „überheblicher Art“ zur Abstimmung gebracht wurde, wertet der FUFU-Mann als politisches Foul.