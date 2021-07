Nach Brand einer PV-Anlage: Wie gefährlich ist der grüne Strom am Dach?

Es war ein Nachbar, der dichte Rauchschwaden sah, sofort die Feuerwehr alarmierte und so noch Schlimmeres verhinderte: Der Brand einer Photovoltaik-Anlage (PV) sorgte Samstagnachmittag in St. Peter in der Au im Bezirk Amstetten für einen Großeinsatz der Feuerwehren.

Die PV-Anlage, die sich auf dem Hausdach befand, wurde bei dem Feuer zerstört. Das Gebäude selbst konnte von den Einsatzkräften gerettet werden. Die Schadenssumme ist noch nicht bekannt.