Knalleffekt im Bestellungskrimi

Nun könnte auch Kurzbauer einen ähnlichen Weg beschreiten. Sollten beide erfolgreich sein, könnten – rein theoretisch – drei Personen das Anrecht auf das Gehalt für ein und den selben Job bekommen.

Wie berichtet, hatte sich die HLF-Professorin Martine Hrubesch bei der Bestellung übergangen gefühlt. Ursache: Der Landesschulrat hatte die Reihung und Beurteilung der Bewerber nicht begründet. „Das Ministerium hat das Dekret ausgestellt, alles kann man nicht dem Landesschulrat anlasten“, findet Helm.

Zwei Mal hatte Hrubesch jedenfalls beim Höchstgericht Recht bekommen. Auch Volksanwaltschaft und Gleichbehandlungskommission waren klar auf ihrer Seite. Der erste Kandidat, der Hrubesch vorgezogen wurde, ist inzwischen abgesetzt. Der zweite hat kürzlich die inoffizielle Nachricht erhalten, dass er Hrubesch weichen muss. Die leitete er per Mail an Schüler, Eltern und Lehrerschaft weiter. Eine Vorgangsweise, die Landesschulratspräsidenten Hermann Helm nicht glücklich macht. Rund 400 Schüler hatten einen Brief mit der Forderung nach einem Verbleib Kurzbauers als Direktor unterschrieben. „Erst wenn ich etwas Offizielles habe, kann ich anfangen, mir um die Zukunft Gedanken zu machen“, sagt Kurzbauer dazu.