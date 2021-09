Klosterneuburg: Privatschule im Pionierviertel fix

Katholisches Privatgymnasium

Doch nun soll sich etwas auf dem Areal tun. Ein katholisches Privatgymnasium der Erzdiözese Wien wird gebaut. Die Grundlage dafür wurde am Freitag im Klosterneuburger Gemeinderat geschaffen, eine etwa ein Hektar große Fläche wird von Bauland auf „Schule“ umgewidmet. „Abgekoppelt von der übrigen Entwicklung des Kasernenareals ist der Weg für einen Schulcampus mit Privatgymnasium im Pionierviertel somit geebnet“, heißt es dazu in einer Aussendung der Stadtgemeinde.

Der Großteil des Areals ist im Besitz des Stifts Klosterneuburg, die Schulstiftung der Erzdiözese Wien erhält dort vom Stift ein Baurecht. Die Schule wird im Vollausbau insgesamt 24 Klassen haben mit rund 600 Schülerinnen und Schülern, wie es auf KURIER-Nachfrage bei der Erzdiözese Wien heißt.

Schon seit zwei Jahren gibt es das private katholische Gymnasium und Realygmnasium Klosterneuburg (pGRK) in der Stadt. Im Schuljahr 2019/2020 wurde ein provisorisches Gebäude beim Essl-Museum bezogen. Hier werden sechs Klassen unterrichtet. Dieser Standort bleibt erhalten, bis die neue Schule fertig ist, wann das sein wird, ist derzeit nicht klar, man arbeite an einem „detaillierten Zeitplan“, so der Schulträger.