Klosterneuburg bekommt "HistOHRienpfad"

Besonders bekannt ist die Schleier-Legende rund um die Vermählung von Markgraf Leopold III. und seiner Agnes und der Gründung des Stifts Klosterneuburg. Die Erzählung darüber hört man sich am besten aber selber an.

Der Klosterneuburger Kabarettist Werner Brix freut sich, seiner Heimatstadt seine Stimme leihen zu dürfen: „Es hat mir selbst großen Spaß gemacht, die G’schichten zu erzählen. So wird der Historienpfad zum HistOHRienpfad“, meint er zwinkernd.

In weiterer Folge sollen die Erzählungen auch in englischer Sprache zur Verfügung stehen. Zudem ist eine spezielle Variante für Kinder geplant, die dann auch an den zahlreichen Schulen der Stadt im Sachunterricht genutzt werden kann.

Die App steht unter „Hearonymus“ im App-Store gratis zur Download zur Verfügung. Infos unter www.klosterneuburg.net