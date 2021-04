Klimawandel löschte massenhaft Leben aus

Zeugen einer der folgenschwersten Klimakatastrophen in der Erdgeschichte wurden in der Gegend in Kohlestollen erstmals im 19. Jahrhundert gefunden. Diese Fossilien von Fischen, Muscheln oder Borstenwürmern von außerordentlicher Qualität bescherten Lunz am See in Niederösterreich unter Paläontologen rasch Weltruf. Forscher des Naturhistorischen Museums Wien (NHM) werden dem gigantischen Massensterben in Fauna und Flora vor 233 Millionen Jahren nun wieder intensiver auf den Grund gehen.