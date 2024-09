Langsam aber doch: Immer mehr Pendler steigen auf die Bahn um

Die VOR-Geschäftsführer Karin Zipperer und Alexander Schierhuber bestätigen: „Seit der Einführung der Klimatickets verzeichnen wir einen kontinuierlichen Anstieg der Verkaufszahlen. Das ist ein deutlicher Indikator dafür, dass immer mehr Menschen in der Ost-Region den Mehrwert dieses Angebots erkennen und aktiv nutzen." Der VOR bietet zwei Varianten an: „MetropolRegion“ für alle drei Bundesländer, oder „Region“ nur für NÖ und Burgenland.

Auch Verkehrs- und Klimaschutz-Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) ortet einen "signifikanten Verlagerungseffekt", wie sie in einer aktuellen Anfragebeantwortung im Parlament hervorstrich. In einer Erhebung gaben 50 Prozent aller Klimaticket-Besitzer, die grundsätzlich auch ein Auto nutzen, an, ihr Mobilitätsverhalten schon nach einem Jahr zugunsten des öffentlichen Verkehrs geändert zu haben, so Gewessler. Rund 23 Prozent sprachen von einer starken Veränderung. Mehr als 40 Prozent hätten vor der Einführung des Klimatickets nur Einzelfahrkarten gekauft.

80 Prozent verlängern Klimaticket

Rund vier Prozent der verkauften Tickets würden im Laufe des Jahres gekündigt, 80 Prozent der Besitzerinnen und Besitzer hätten das Ticket hingegen verlängert. Die Ergebnisse würden sich laut Gewessler mit der Begleitforschung decken, wonach bis zu 20 Prozent der mit dem Klimaticket unternommenen Bahnfahrten alternativ mit dem Auto getätigt worden seien.