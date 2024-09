Verfolgungsjagd mit Polizei im Bezirk Wiener Neustadt endete an Hydranten

Am Donnerstagabend kam es im Bezirk Wiener Neustadt zu einer Verfolgungsjagd mit der Polizei. Ein Pkw-Lenker flüchtete mit seinem Fahrzeug vor der Polizei und prallte schließlich gegen einen Hydranten. „Bei dem Einsatz wurde auch ein Polizeifahrzeug beschädigt“, bestätigt Raimund Schwaigerlehner, Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich. „Derzeit laufen noch die Erhebungen der Beamten im Bezirk Wiener Neustadt“. Genauere Informationen zu dem Vorfall liegen derzeit noch nicht vor.

Flucht gegen Einbahn

Fest steht aber, dass die Flucht des Lenkers in der Mühlgasse in Ebenfurth (Bezirk Wiener Neustadt) endete. Der Lenker dürfte mit seinem Fahrzeug dort gegen die Einbahn gefahren sein und kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab.

Die Feuerwehr Ebenfurth musste den Unfallwagen mittels Kran bergen.