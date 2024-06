Gratis-KlimaTicket für 18-Jährige kann ab sofort beantragt werden

All jene, die seit Jahresbeginn ihren 18. Geburtstag gefeiert haben und in Österreich gemeldet sind, können das Angebot in Anspruch nehmen, so das Umweltministerium am Montag. Das Ticket gilt dann ein Jahr - der Start kann frei zwischen dem 18. und einem Tag vor dem 21. Geburtstag gewählt werden.