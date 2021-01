Wie Niederösterreich die Raumplanung neu aufstellen will

Neben der Reduktion des Bodenverbrauchs - nirgendwo in Europa wird so viel Fläche versiegelt wie in Österreich - geht es vor allem darum, möglichst kurze Wege zu schaffen, um den Verkehr zu reduzieren. "Die Raumordnung entscheidet aber auch über den Energieverbrauch", so Gewessler. Siedlungsstrukturen kompakt zu denken, ermögliche etwa das Potenzial für Nahwärmeausbau oder Geothermienutzung zu erkennen.

Aber auch für die Beantwortung der Frage, wo eine Gemeinde Windräder oder Photovoltaik-Anlagen am besten hinstellt, sollen die Energieraumpläne Antworten liefern. Haben solche Entscheidungen doch "jahrzehntelange Auswirkungen", wie nö. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) betonte.

Konkrete Ergebnisse

Das Boku-Team rund um Gernot Stöglehner führt dabei Millionen von Einzeldaten zusammen, anschließend werden die daraus entwickelten Standorträume für einen Rückcheck an die Gemeinden übermittelt. Dieser sei besonders wichtig, sagte Pernkopf, denn: "Daten sind das eine, die Situation vor Ort ist das andere". Am Ende dieses Prozesses stehen dann Planungsleitfäden, anhand derer Bürgermeister und Bürgermeisterinnen wie Ortsplaner ablesen können, wo es im bestehenden Siedlungsgebiet noch Potenzial gibt, zu verdichten bzw. die Gemeinde möglichst klimaschonend weiterzuentwickeln.