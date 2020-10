Burgenland: Laut Gutachten ist Novelle zur Raumordnung verfassungswidrig

Die Novelle des Raumplanungsgesetzes, die sich derzeit in Begutachtung befindet, sorgt weiter für Aufregung. In einem Gutachten, das vom Bundesverband „Photovoltaic Austria“ in Auftrag gegeben wurde, stellt Verfassungsexperte Heinz Mayer fest, dass die Novelle wohl in mehreren Punkten verfassungswidrig wäre. Die ÖVP erneuerte deshalb am Mittwoch ihre Kritik und forderte die Rücknahme des Gesetzesentwurfs. Auch die Grünen wollen „zurück an den Start“, forderte Landessprecherin Regina Petrik, unterstützt von Nationalratsabgeordneter Astrid Rössler.

Dadurch, dass größere Fotovoltaikanlagen in der Freifläche künftig nur noch auf Flächen errichtet werden sollen, über die das Land verfügt, werde ohne sachliche Gründe ein privatwirtschaftliches Monopol des Landes geschaffen. Dieses Monopol sei „in mehrfacher Hinsicht grundrechtswidrig“ und auch unionsrechtswidrig, heißt es im Gutachten. Außerdem seien die vorgesehene Fotovoltaikabgabe und die Baulandmobilisierungsabgabe, die für unbebaute Baulandgrundstücke eingehoben werden soll, insofern verfassungswidrig, als diese nicht ausreichend bestimmt seien. Es werde keine Maximalhöhe festgelegt, betonte Mayer in seinem Gutachten.