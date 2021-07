Kleinbus gegen Badner Bahn: Feuerwehr rettet eingeklemmten Fahrer

Der folgenschwere Zusammenstoß ereignete sich am Donnerstag kurz nach 12 Uhr an der Grenze Wien/NÖ in Vösendorf (Bezirk Mödling). Neben der Triester Straße krachte ein Kleinbus auf einem Bahnübergang gegen eine Zuggarnitur der Wiener Lokalbahnen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Fahrer des Transporters im Fahrzeug eingeklemmt.

Zwischen Zug und Hausmauer

Die Freiwillige Feuerwehr Vösendorf rückte sofort zur Menschenrettung aus. Auch die Berufsfeuerwehr Wien folgte mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften. Der Kleinbus steckte zwischen der Zuggarnitur und einer Hausmauer.