Klaus Schneeberger (ÖVP) ist neuer Städtebund-Vizepräsident

Finanzen im Fokus

Am zweiten Tag der dreitägigen Veranstaltung widmeten sich die Teilnehmer in Arbeitskreisen den verschiedenen kommunalen Themen. So wurde über die Gleichstellung von Frauen in der Kommune und das Post-Corona-Management beraten. Außerdem standen die Innenstädte sowie die Gemeindefinanzen im Fokus.

Zentral ist die finanzielle Situation der Städte auch in einer am Donnerstag verabschiedeten Resolution des Städtebundes. Darin werden unter anderem Ausgleichszahlungen für nicht abgegoltene Kosten der Pandemie vom Bund gefordert. Die Finanzierungslücke betrage laut Ludwig rund eine Milliarde Euro.