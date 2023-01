Kinderbetreuung: Pädagogen sollen schneller mehr Geld verdienen

Matthias Stadler, Städtebundvorsitzender und Bürgermeister von St. Pölten (SPÖ), spricht in diesem Zusammenhang von einer „großen Herausforderung“, alleine in der Landeshauptstadt könnten in den kommenden Jahren 27 neue Kindergartengruppen entstehen.

Bezahlte Praktika

Um neue Pädagogen zu gewinnen, wurden bereits einige Maßnahmen gesetzt. So gebe es laut Mikl-Leitner bereits Jobzusagen im letzten Ausbildungsjahr, zudem werde die niedriger bezahlte Einstiegsphase von drei Jahren auf ein Jahr verkürzt. Außerdem sollen während der Ausbildung bezahlte Praktika möglich sein.