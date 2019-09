Kinder und Studenten als Zugpferd gegen Innenstadt-Flaute

Der florierende Internethandel und die starke Konkurrenz in den Einkaufszentren an der Peripherie setzt den Innenstädten immer stärker zu. Ein Ortskern mit einem leer stehenden Geschäftslokal neben dem anderen schreit nach kreativen Ideen zur Belebung. Eine solche wurde nun in der Wiener Straßen Fußgängerzone in Wiener Neustadt umgesetzt. Dort, wo bis vor Kurzem der Moderiese „Tally Weijl“ Sweater, T-Shirts und Jeans zu Billigpreisen verkauft hat, tummeln sich seit einigen Tagen 22 Mädchen und Buben in der neuen Kinderbetreuungseinrichtung „Kids im Zentrum“. Die Stadt hat das leer stehende Modegeschäft kurzer Hand umgebaut und in einen zweigruppigen Kindergarten mitten in der Fußgängerzone verwandelt, freut sich Bildungsstadtrat Christian Stocker.

Mit Handelsbetrieben alleine ist die Stadt nicht mehr zu beleben, weiß auch Bürgermeister Klaus Schneeberger. Laut dem Stadtchef ist mit dem Projekt gleich ein dreifacher Impuls gelungen. „Erstens schaffen wir somit wieder neue Betreuungsplätze vor allem für die Kinder ab 2,5 Jahren. Zweitens konnten wir einen der Leerstände in der Fußgängerzone dadurch füllen. Und drittens sorgen die Kinder, ihre Betreuerinnen und Eltern für mehr Frequenz und somit Belebung in der City.“