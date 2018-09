Shoppingcenter gegen Innenstadt: Fall für Wettbewerbshüter

Der Wettbewerb zwischen den großen Shoppingcentern und dem Handelsangebot der Innenstädte wird mit immer härteren Bandagen geführt. In einem Präzedenzfall wird der ausufernde Konkurrenzkampf nun sogar ein Fall für die Bundeswettbewerbsbehörde. In Wiener Neustadt hat das Shoppingcenter Merkur City eine Drogeriekette mittels einer Vertragsklausel dazu gezwungen, bis Jahresende ihren Standort in der Innenstadt zu schließen – noch dazu in einer Fußgängerzone, die gerade um drei Millionen Euro aus öffentlichen Mitteln generalsaniert wurde.

Die Stadtregierung und ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger wertet die Machenschaften als „feindlichen Angriff“ und einen „Versuch, die Innenstadt ausbluten zu lassen“. Die deutsche Drogeriekette Müller betreibt in Wiener Neustadt zwei Standorte. Einen in Innenstadt-Bestlage und den zweiten in der Shoppingmall Merkur City der milliardenschweren deutschen Investgruppe „KGAL“.