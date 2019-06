Kind zu Tode geschüttelt? Vater bekennt sich nicht schuldig

Unter riesigem Medieninteresse ist es am Donnerstag am Landesgericht Wiener Neustadt zum Prozess gegen jenen 19-Jährigen gekommen, der im Oktober in Neunkirchen seinen 3 Monate alten Sohn ein tödliches Schütteltrauma zugefügt haben soll.

Matteo Sch. bekannte sich zum Vorwurf der Körperverletzung mit tödlichem Ausgang nicht schuldig. Er ist wegen Diebstahl, Körperverletzung und Sachbeschädigung einschlägig vorbestraft.