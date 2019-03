Vater soll Baby zu Tode geschüttelt haben: Keine Mordanklage

Der 19-jährige Kindsvater soll die Nerven verloren und den kleinen Damien zu Tode geschüttelt haben. So sieht es die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt und hat im Fall des drei Monate alten Säuglings Anklage gegen den Vater erhoben. Und zwar nicht wegen Mordes, sondern wegen absichtlich schwerer Körperverletzung mit Todesfolge. Der Strafrahmen im Falle einer Verurteilung reicht von einem bis zu 15 Jahre Haft.

Wie vom KURIER berichtet, ereignete sich der schreckliche Vorfall bereits am 30. Oktober in Neunkirchen. Damien war die Nacht über in der Obhut des 19-jährigen Vaters gewesen. Die gleichaltrige Mutter hielt sich in ihrer Wohnung auf, um einmal ohne den Säugling in Ruhe durchschlafen zu können.

Nach Angaben der Mutter hatte sich ihr Partner zunächst geweigert, alleine auf das Baby zu schauen und den Buben schließlich doch mitgenommen. Zeitig in der Früh sei der hysterische Vater mit dem bereits leblosen Kind vor ihrer Türe gestanden.