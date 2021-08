Khadem-Missagh:„Jetzt ist die Geige meine Stimme“

Sie haben die künstlerische Leitung 2016 von ihrem Vater übernommen. Was bedeutet Allegro Vivo für Sie?

Allegro Vivo war immer Bestandteil meines Lebens, ich war ein Jahr alt, als das erste Festival stattgefunden hat. Ich bringe den Sommer seit jeher mit dem Waldviertel in Verbindung. Als ich dann meine eigene Karriere begonnen habe und in die Welt gezogen bin, habe ich gesehen, dass es viele wunderbare Festivals gibt. Wieder zurück, habe ich festgestellt, dass Allegro Vivo etwas Einzigartiges ist. Wir bringen nicht nur Klöster, Stifte und Burgen zum Klingen, sondern verbinden auch durch unsere Sommerakademie alle Generationen miteinander. Das Festival, das heuer im 43. Jahr ist, ist wie ein mächtiger Baum, dessen Wurzeln tief in die Erde geschlagen wurden, gleichzeitig freue ich mich, neue Dinge schaffen zu können und so die Krone des Baumes nach oben treiben zu können.

Wie machen Sie das?

Mir ist wichtig, Barrieren aufzubrechen, die ein Konzertbetrieb oft mit sich bringt, Brücken aufzubauen, damit die Künstler und Gäste in Dialog treten können. Ich möchte die Menschen mit neuen Formaten noch näher in die Musik einführen. Etwa durch die „open spaces“, die es auch heuer gibt. Das sind Konzerte im öffentlichen Raum, wo auch Menschen teilnehmen können, die so keine Begegnung damit hätten.