Keine Schonzeit für die Öko-Jäger

Der Ökojäger macht keinen Hehl daraus, dass er speziell das Reh-, Rot- und Gamswild auf der Abschussliste hat und aus dem Wald verbannen will: "Das Wild richtet so viele Schäden an, dass der Wald in Österreich kaputt ist." Allerdings ist der Ökojagd-Grundsatz "Wald vor Wild" kaum mit der Gesetzeslage in Einklang zu bringen, so die Kritiker. Das bestätigt auch Peter Karlhofer, der 2012 im Revier von Franz Puchegger in Puchberg/ Schneeberg Jagdaufseher war. Er hat keine guten Erinnerungen. "Es wurde auf Teufel komm raus geschossen und mit der Weidgerechtigkeit nicht so genau genommen", so Karlhofer, der die Vorgänge der BH meldete. Reviernachbarn erzählen vom Abschuss nicht erlaubter Stücke und Verstößen gegen die Schonzeiten.

Die BH hat inzwischen reagiert und Puchegger und einem seiner Kollegen die Jagdaufsicht entzogen.