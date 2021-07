Jäger irrte gewaltig: Kühe des Ortschefs statt Hirsche erlegt

Dass ein Jäger einen Hirsch mit einem Elch verwechselt hat, ist schon vorgekommen. Auch dass Jäger zwei Haflinger mit Hirschen oder was auch immer verwechselt haben, ist bekannt. Neu hingegen ist, dass ein Jäger drei Milchkühe für Hirsche hielt und auf sie das Feuer eröffnete. Zwei Kühe brachen tödlich getroffen zusammen. Das dritte Nutztier wurde angeschossen. Unter Umständen muss es wegen der Schwere seiner Verletzungen eingeschläfert werden.

Passiert ist die unerklärliche Kuh-Jagd vor zwei Wochen in einem Eigenjagdrevier bei Pottschach im Bezirk Neunkirchen. Doch erst seit gestern ist der Zwischenfall der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen bekannt. „Der Geschädigte hat Anzeige erstattet. Die Polizeiinspektion Gloggnitz führte bereits erste Erhebungen durch“, sagt Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz auf Anfrage des KURIER.

Die Viehweide befindet sich in dem rund 200 Hektar großen Revier (Eigentümer ist ein Landwirt). Dort grasten bis vor Kurzem auch die glücklichen Milchkühe von Franz Teix, dem Bürgermeister der Gemeinde Prigglitz.

Bis zu jener Nacht, in der die Schüsse fielen. Bürgermeister Franz Teix war trotz mehrmaliger Versuche leider für keine Stellungnahme erreichbar.

„Mitten in der Nacht landwirtschaftliche Nutztiere mit Rotwild (Hirsche, Anm.) zu verwechseln, verstößt so ziemlich gegen alles, was die Jagd in Niederösterreich ausmacht“, sagte Peter Lebersorger, der Generalsekretär der Landesjagdverbände. So etwas passiere laut Lebersorger nur dann, wenn auf Jäger ein enormer Druck ausgeübt werde, die Wildbestände massiv zu reduzieren.